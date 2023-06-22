ترامب تلقى الدفعة الأولى من الأدلة ضده في قضية الوثائق السرية

(CNN)-- بدأ المدعي الخاص جاك سميث، الذي يحقق في قضية تعامل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية، تقديم أدلة إلى فريق دفاع ترامب، وفقا لملف تم إيداعه في المحكمة، الأربعاء، ما يشير إلى أن المحققين جمعوا تسجيلات متعددة للرئيس السابق.

وقال المدعون إن الأدلة تشمل تسجيل صوتي اعترف فيه ترامب باحتفاظه بوثيقة سرية عن هجوم محتمل على إيران.

ويعتبر البدء في تسليم الأدلة خطوة سريعة أخرى نحو محاكمة الرئيس السابق، التي قالت وزارة العدل إنها يجب أن تحدث بسرعة.

وتتضمن الدفعة الأولى من الأدلة، نسخا من شهادات الشهود أمام هيئات المحلفين الكبرى في واشنطن وفلوريدا التي كانت تحقق في سوء تعامل ترامب مع الوثائق الحكومية، وكذلك تشمل المواد التي تم جمعها عبر مذكرات الاستدعاء وأوامر التفتيش؛ ومذكرات تفصيلية عن مقابلات شهود آخرين قدمت حتى منتصف مايو/ أيار في التحقيق، ونسخ من لقطات المراقبة التي حصل عليها المحققون.

وأوضح مكتب المدعي الخاص أن الدفعة الأولى من الأدلة التي قدمت الأربعاء "تشمل شهادة هيئة المحلفين الكبرى للشهود الذين سيدلون بشهاداتهم في المحاكمة بشأن هذه القضية".

يذكر أن ترامب أكد أنه غير مذنب في التهم الموجهة ضده، والتي تشمل تهمة الاحتفاظ المتعمد بمعلومات سرية وكذلك التهم الناشئة عن عرقلة مزعومة للتحقيق.