أمريكا: وصف بايدن لرئيس الصين بـ"الديكتاتور" لا ينبغي أن يكون مفاجئا

(CNN)-- قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، الأربعاء، إن "صراحة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الصين عندما وصف نظيره الصيني شي جينبينغ بـالديكتاتور لا ينبغي أن تكون مفاجأة".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن يتحدث الرئيس بصراحة عن الصين والاختلافات الموجودة لدينا، ونحن بالتأكيد لسنا وحدنا في ذلك".

وأعرب المسؤول عن ثقته في أن تصريحات الرئيس الأمريكي لن تُفشل الجهود الدبلوماسية الأمريكية مع الصين، مؤكدا أن "كل توقعات تشير إلى أنه سيتم البناء على التقدم الذي أحرزه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الأخيرة لبكين".

وذكر: "الرئيس (بايدن) يعتقد أن الدبلوماسية، بما في ذلك تلك التي يقوم بها الوزير بلينكن، هي الطريقة المسؤولة لإدارة التوترات، وقد قام الوزير بلينكن برحلة جيدة وأحرز بعض التقدم، لدينا توقعات بالبناء على هذا التقدم ".

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه على الرغم من أن بايدن يعتقد أن زيارة وزير الخارجية الأخيرة إلى الصين كانت "طريقة مسؤولة لإدارة التوترات"، فإن الولايات المتحدة ستظل "صريحة" مع الصين.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي: "لا ينبغي أن يكون وصف بايدن لشي جينبينغ مفاجئا، بالطبع، لدينا خلافات مع الصين، ويعتقد الرئيس أن الدبلوماسية، بما في ذلك هذه الرحلة الأخيرة التي قام بها الوزير، هي طريقة مسؤولة لإدارة التوترات، وتوضيح المفاهيم الخاطئة، وتجنب سوء التقدير وكل هذا في مصلحتنا للقيام بذلك، وهذا لا يعني، بالطبع، أننا لن نكون صريحين وواضحين بشأن خلافاتنا".

ولم يذكر باتيل ما إذا كان المسؤولون الصينيون قد تواصلوا مع المسؤولين الأمريكيين بشأن تصريحات بايدن.

وقال: "نتطلع إلى مواصلة الانخراط في عدد من القضايا من حيث صلتها بالعلاقة المعقدة التي نتمتع بها مع الصين".

يذكر أن وزارة الخارجية الصينية وصفت تصريحات بايدن بأنها "غير مسؤولة، وتتعارض بشكل خطير مع الحقائق الأساسية، وتنتهك بشكل خطير الآداب الدبلوماسية، والكرامة السياسية للصين، وهي استفزاز سياسي صريح".

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان شبه نظيره الصيني بـ"الحكام الديكتاتوريين"، وذلك في تصريحات خلال حفل لجمع التبرعات في ولاية كاليفورنيا.

وأضاف بايدن: "السبب الذي جعل شي جينبينغ منزعجا للغاية عندما أسقطت ذلك المنطاد الذي كان به معدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم أنه كان موجودا، أنا جاد، كان هذا مصدر إحراج كبير للديكتاتوريين".

وتابع: "عندما تم إسقاط المنطاد كان (الرئيس الصيني) يشعر بالحرج الشديد ونفى وجوده"، وذلك في إشارة إلى منطاد التجسس الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.