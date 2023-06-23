بايدن: وصف شي بـ"الديكتاتور" لم يضر بالعلاقات مع الصين

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن وصفه لنظيره الصيني شي جينبينغ بـ"الديكتاتور" لم يقوض الجهود المبذولة لتحسين العلاقات مع بكين ، وأضاف أنه "لا يزال يتوقع مقابلة شي جينبينغ قريبا".

وذكر بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أنه "سيواصل التعبير عن آرائه الحقيقية بشأن العلاقة مع الصين".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "فكرة اختياري وتجنب قول ما أعتقد أنه الحقائق فيما يتعلق بعلاقتنا مع الصين، ليس شيئا سأغيره كثيرا".

ورفض بايدن المخاوف بشأن انهيار علاقة الولايات المتحدة مع الصين ووصفها بأنها "هستيريا"، وأشار مرة أخرى إلى أن منطاد التجسس الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة، في وقت سابق، قد تسبب في "ارتباك" العلاقات، لكنه أشاد بالجهود الأخيرة لإحياء الاتصالات رفيعة المستوى مع بكين.

وقال: "لقد تعرضنا لحادث تسبب في بعض الارتباك لكن وزير (الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن قام برحلة رائعة إلى الصين، وأتوقع أن ألتقي بالرئيس شي في وقت ما في المستقبل على المدى القريب، ولا أعتقد أنه كان له أي عواقب حقيقية".

كان السفير الصيني لدى الولايات المتحدة شيه فنغ قدم الأربعاء "احتجاجات قوية" لكبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بعد وصف بايدن لشي بـ"الديكتاتور"، ووصف تصريح الرئيس بأنه "يتعارض بشكل خطير مع الحقائق الأساسية، وينتهك الآداب الدبلوماسية، والكرامة السياسية للصين، ويتعارض مع الالتزامات التي قدمها الجانب الأمريكي، ويقوض الثقة المتبادلة".