(CNN)-- قالت السلطات الأمريكية، الخميس، إن الركاب الخمسة على الغواصة تيتان التي كانت تغوص على عمق 13 ألف قدم لمشاهدة حطام سفينة "تيتانيك" لقوا حتفهم في "انفجار داخلي كارثي"، وذلك بعد عمليات بحث دولية غير عادية لمدة خمسة أيام بالقرب من موقع حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم.

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بماذا شعر الركاب؟: قال أندرو نوريس عضو كلية الحرب الأمريكية في تصريح لـCNN: "سمعت بودكاست نيويورك تايمز، يصف ثلاثة أطنان من الضغط لكل بوصة مربعة، سيكون ذلك وزن مبنى إمباير ستيت يحاول اختراق هذه الغواصة والحيّز المغلق، فهناك قدر لا يُصدق من الضغط عند هذا العمق".

ديفيد بوغ، مراسل CBS قال بتصريح لـCNN: "كما نعلم، بهذا الضغط، إذا دخل جزيء من الماء، ينتهي الأمر على الفور، أعلم أنه ليس هناك راحة كبيرة للعائلات والأزواج، لكنهم (الركاب) ماتوا على الفور، لم يكونوا يدركون حتى أن شيئًا ما كان خطأ".

المدة التي استغرقها الانفجار: مع وجود الكثير من الضغط على الغواصة، كان من الممكن أن يحدث الانفجار الداخلي في جزء من جزء من الألف من الثانية،

العثور على الغواصة: عثرت مركبة تشغّل عن بعد على "خمس قطع كبيرة مختلفة من حطام" الغواصة تيتان، وفقًا لبول هانكينز، مدير عمليات الإنقاذ وهندسة المحيطات في البحرية الأمريكية، الذي قال إن الحطام "يتسق مع الخسارة الكارثية لغرفة الضغط"، وبالتالي "انفجار داخلي كارثي"، وحتى الآن، يبدو أنه لا هناك صلة بين أصوات القرع التي التقطتها السونار في وقت سابق من هذا الأسبوع ومكان العثور على الحطام.

الإجراءات الجارية الآن: ستبقى المركبات التي يتم تشغيلها عن بعد في مكان الحادث وستواصل جمع المعلومات في هذه القضية "المعقدة بشكل لا يصدق" وفقا لمسؤولين.

حطام الغواصة: قال قائد فريق الإنقاذ، الكابتن مارك مارتن، الخميس، إن سفينة واحدة إذا كانت مجهزة بشكل صحيح والمركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد في قاع البحر ستكون قادرة على الأرجح على استعادة حطام الغواصة تيتان.