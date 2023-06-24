(CNN)-- أعلن قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، السبت، أن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية قال إنها أطلقت النار على مدنيين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وذكر بريغوجين، في رسالة صوتية عبر تلغرام: "أطلقت مروحية النار على مدنيين، وقوات فاغنر أسقطتها".

ولا يمكن لشبكة CNN التحقق من هذا الادعاء.

وكان بريغوجين اتهم، الجمعة، رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف بإصدار أوامر لوحداته بإطلاق النار "على سيارات مدنية"، وقال إن غيراسيموف "لا يهتم بمن يقتله، إنهم يقتلون مدنييهم منذ عام ونصف بدلا من محاربة العدو"، حسب قوله.

وأشاد قائد "فاغنر" بالطيارين الروس لـ"رفضهم تنفيذ هذه الأوامر الإجرامية".

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد.

وأعلن يفغيني بريغوجين أن مقاتليه دخلوا منطقة روستوف الروسية، وقال إن "عناصر من حرس الحدود عانقوا مقاتلينا"، كما اتهم بريغوجين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان بـ"اتخاذ قرار بتدمير وحدات فاغنر المستعدة لحماية وطنهم الأم".

وحذر يفغيني بريغوجين "أي شخص" من اعتراض طريقه، قال: "سوف ندمر كل ما يعترض طريقنا".

يذكر أن قائد مجموعة "فاغنر" كان اتهم، في وقت سابق، الجيش الروسي بقصف معسكرات تابعة لـ"فاغنر، وقتل عدد كبير" من قواتها.