(CNN)-- أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "على علم" بمزاعم رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين بشأن قصف الجيش الروسي لمعسكرات تابعة لـ"فاغنر، وقتل عدد كبير" من قواتها.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين "على علم بالوضع و يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".

في غضون ذلك، قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) قدم دعوى جنائية يتهم فيها رئيس "فاغنر" بـ"الدعوة إلى تمرد مسلح، وطالب بوقف الأعمال غير القانونية على الفور".

وبحسب "تاس"، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن مزاعم بريغوجين "ليس لها أساس".

وكان يفغيني بريغوجين اتهم القيادة العسكرية الروسية بـ"قتل عدد كبير" من مرتزقة "فاغنر"، وزعم أن وزارة الدفاع الروسية "خدعت مجموعة فاغنر"، وتعهد بـ"الرد على هذه الفظائع".

وقال بريغوجين، في رسالة صوتية نُشرت على تلغرام: "لقد خدعونا سرا، وحاولوا حرماننا من فرصة الدفاع عن منازلنا وبدلا من ذلك تعقبوا عناصر فاغنر، كنا مستعدين لتقديم تنازلات لوزارة الدفاع وتسليم أسلحتنا وإيجاد حل".

وأضاف يفغيني بريغوجين: "هؤلاء الأوغاد لم يهدأوا، لقد رأوا أننا لم ننكسر وقاموا بشن ضربات على معسكراتنا، قُتل عدد كبير من مقاتلينا ورفاقنا في السلاح، وسنتخذ قرارا بشأن كيفية الرد على هذه الفظائع، والخطوة التالية هي خطوتنا".

وقال بريغوجين إن "الشر الذي تقوم به القيادة العسكرية الروسية يجب أن يتوقف، إنهم يتجاهلون أرواح الجنود ونسوا كلمة العدالة".

وتعهد بـ"الانتقام"، وقال: "ستعاقب أرواح عشرات الآلاف من الجنود الروس، وأطلب ألا يقاوم أحد، من يبدون مثل هذه المقاومة سنعتبرها تهديدا وندمرهم على الفور، وهذا يشمل أي حواجز تقف في طريقنا، وأي طائرة تُرى فوق رؤوسنا"، وطلب من الناس البقاء في منازلهم و"التزام الهدوء، وعدم الاستفزاز".

وقال يفغيني بريغوجين إنه من خلال انتقاد القيادة العسكرية الروسية "ينفذ العدالة، وليس انقلابا عسكريا" ، زاعما أن "غالبية أفراد الجيش الروسي يدعمون فاغنر".

وفي المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية قصف معسكر "فاغنر"، ووصفت الرسائل ومقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي باسم بريغوجين بأنها "غير صحيحة واستفزاز إعلامي".

يذكر أن "فاغنر" لعبت دورا بارزا في حرب أوكرانيا، وتنازع زعيمها بشكل متكرر وعلني مع وزير الدفاع الروسي بشأن ما قال إنه نقص في الذخيرة، وفي إحدى المرات سجل مقطع فيديو له وهو ينتقد وهو واقفا أمام ما زعم أنها جثث من مقاتليه، وفي الأسبوع الماضي، قال إنه لن يوقع عقودا مع وزارة الدفاع الروسية ، رافضا محاولة لضبط وضع قواته في الجيش الروسي.