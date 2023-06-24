أمريكا تعلق على تهديدات "طباخ بوتين" للجيش الروسي

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أنه "يراقب" التهديدات التي وجهها يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى القيادة العسكرية الروسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي آدم هودج، في بيان: "نحن نراقب الوضع وسنستشير الحلفاء والشركاء بشأن هذه التطورات"، وأضاف: "تم إطلاع الرئيس جو بايدن على تطورات الوضع في روسيا".

وذكر مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، أن المسؤولين ينظرون إلى تصريحات بريغوجين الأخيرة، التي وصف فيها القيادة العسكرية الروسية بأنها "شريرة ويجب إيقافها"، على أنها أكثر من مجرد تصريحاته المعتادة، فعلى عكس بعض تصريحات بريغوجين السابقة حول عدم كفاءة وزارة الدفاع الروسية، لا يبدو أن هذه التصريحات قد جاءت بعد اختراق عسكري أوكراني أو نجاح تكتيكي.