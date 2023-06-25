(CNN)-- قالت مديرة مكتب CNN السابقة في موسكو، جيل دوجيرتي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يغفر للخونة"، رغم أنه طلب من زعيم قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين الذهاب إلى بيلاروسيا، إلا أنه لا يزال "خائنًا".

جاء ذلك في تصريحات لدوجيرتي مع الزميل اندرسون كوبر على CNN، حيث أضافت: "أعتقد أن بوتين لن يغفر ذلك أبدا.. أعتقد أنها معضلة حقيقية لأنه طالما أن بريغوزين يتصرف بالطريقة التي يتصرف بها ولديه نوع من الدعم فإنه يمثل تهديدًا، بصرف النظر عن مكان وجوده".

وتابعت قائلة: "يبدو بوتين نفسه ضعيفًا حقًا، لو كنت بمكان بوتين، سأكون قلقة بشأن هؤلاء الناس في شوارع روستوف يهتفون لأفراد فاغنر عند مغادرتهم.. لماذا يهتف المواطنون الروس العاديون في الشارع للناس الذين يحاولون القيام بانقلاب؟ هذا يعني أنهم ربما يدعمونهم لكنهم قد يحبونهم.. أيا كان الأمر، فهذه أخبار سيئة حقا لبوتين".

ويذكر أن موسكو قالت في وقت متأخر السبت، إن بريغوجين سيذهب إلى بيلاروسيا وسيتم إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه في صفقة لإنهاء تمرده، وذلك في إعلان يتوج 36 ساعة محمومة في البلاد، لكن الكثير لا يزال غير مؤكد.