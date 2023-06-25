ملخص سريع لآخر تطورات "تمرد" زعيم فاغنر بعد 36 ساعة صاخبة

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(CNN)— بعد يوم حافل توجهت فيه أنظار العالم إلى العاصمة الروسية، موسكو، بعد التحركات داخل الأراضي الروسية التي أعلن عنها قائد قوات فاغنر الروسية، يفغيني بروغوجين "للانتقام" من القيادة العسكرية الروسية، وخطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي تلى ذلك وتهديده بأن " أولئك الذين يسلكون طريق الخيانة أو يستعدون للثورة المسلحة سيعاقبون"، نستعرض لكم ملخصا سريعا لآخر التطورات:

فاغنر
Credit: ROMAN ROMOKHOV/AFP via Getty Images)

- قالت موسكو إن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين سيذهب إلى بيلاروسيا وسيتم إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه في صفقة لإنهاء تمرده، ويتوج هذا الإعلان 36 ساعة محمومة في روسيا، لكن الكثير لا يزال غير مؤكد.

بروغوجين

- قال بريغوزين إنه يلتف بقواته رجوعا من المسير نحو موسكو وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان الحكومة البيلاروسية أنها توصلت إلى اتفاق معه لوقف التقدم.

فاغنر
Credit: ROMAN ROMOKHOV/AFP via Getty Images)

- موقع بروغوجين الحالي وقواته التي دخلت مناطق روسية غير معروف.

موسكو
Credit: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

- ذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" نقلاً عن بيان صادر عن وكالة الطرق الفيدرالية الروسية، الأحد، أنه تم رفع جميع القيود المفروضة على الطرق السريعة في روسيا.

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