دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعلت الأحداث خلال الساعات الـ36 الماضية ودخول زعيم قوات فاغنر، يفغيني بروغوجين مع قواته إلى الأراضي الروسية ورد بوتين ملوحا ومهددا، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعددت التعليقات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل، توكل كرمان قائلة بتغريدة: "نصف هيبة روسيا سقطت، والأمر لم ينتهي، ما بعد تمرد فاغنر ليس كما قبله، مهما كانت التخريجة لخروج بوتن بماء الوجه فإن ميليشيات فاغنر هي من انتصرت، وستزداد قوة مع الأيام، وهي لغم موقوت في خاصرة الدولة الروسية، صنع بوتن ميليشيات فاغنر فانقلبت عليه، الرؤساء الذين يصنعون ميليشيات في بلدانهم موازية للجيش يجنون ذات النتائج: تقويض الدولة وإيداع رؤسائها في الثلاجة".

أما الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي فكتب تغريدة قال فيها: "يبدو أن خطة المخابرات الروسية ( KJB ) نجحت بعد قبول ’بريغوجين‘ التسوية وإعادة قوات مجموعة ’فاغنر‘ إلى قواعدهم السابقة حقنا للدماء كما قالوا ! فلاديمير بوتين لم يرتبك، بل تصرف بحكمة، لذلك سيعود أقوى مما كان عليه البارحة في أوساط الشعب والجيش، وفي مواجهة خصوم روسيا الذين كانت ردود فعلهم جد متحفظة من اللغز الذي حصل ويصعب فك رموزه ".

وعلق ضاحي خلفان في سلسلة تغريدات قال فيها: "قائد فاغنر.. اليوم الصبح ربما ضرب فودكا... وأعلن تمرد... وتراجع الآن...ا لمسألة غريبة.. من لا يعتقد أن هناك من يريد ان يعمل إخلال باستقرار الأمن في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي... فهذا لا يعرف شيئا من وجهة نظري... الذين فككوا الاتحاد السوفيتي... ظنوا ان روسيا ستضعف.. ولم يعلموا أنها ازدادت قوة.. روسيا يجب أن تدعم بقاء روسيا دولة عظمى يخلق التوازن العادل في العلاقات الدولية.. لا تستحق الأمة الروسية أن تعامل بهذه العنصرية التي يبديها بعض القادة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء: