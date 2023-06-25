من ذراع بوتين الأيمن إلى شوكة في خاصرته.. إليكم ما نعرفه عن قائد مجموعة "فاغنر"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، جميع الأطراف المعنية على "التصرف بمسؤولية وتجنب المزيد من التوترات" في بيان صدر تعقيبًا على الأحداث الأخيرة في روسيا.

وقال بيان غوتيريش إنه "يتابع بقلق التطورات في الاتحاد الروسي. إنه على علم بالتقارير الأخيرة المتعلقة بخطوات تهدئة التوترات. وحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة التصرف بمسؤولية وبغية تجنب المزيد من التوترات".

تصريحات غوتيريش تأتي بعد يوم من تحريك زعيم شركة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، قواته في الاتجاه إلى موسكو، احتجاجًا على زعمه قصف الجيش الروسي معسكر لفاغنر في أوكرانيا.

لاحقا، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، السبت، موافقة بريغوجين على سحب قواته والانتقال من روسيا إلى بيلاروسيا. لم يؤكد بريغوجين نفسه الاتفاق، لكنه غادر مدينتين روسيتين كان قد أعلن السيطرة عليهما.