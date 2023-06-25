لقطة على وجه زعيم فاغنر بفيديو قبل اعلان انسحابه تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور أظهرت جرحا على وجه قائد قوات فاغنر المرتزقة الروسية، يفغيني بروغوجين، السبت، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وذهب نشطاء آخرون لإلقاء الضوء على توقيت الفيديو الذي نشرته قناة قوات فاغنر على تيليغرام.

كان رئيس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين، في تسجيل صوتي جديد، السبت، قد أعلن أنه سيسحب قواته التي كانت في طريقها إلى موسكو، بعد وساطة بيلاروسية، حسب بيان للحكومة البيلاروسية.

وقال بريغوجين: "الآن هي اللحظة التي يمكن فيها إراقة الدماء. لذلك، وإدراكًا منا للمسؤولية الكاملة عن حقيقة أن الدماء الروسية ستراق من أحد الجانبين، فإننا ندير أرتالنا ونغادر في الاتجاه المعاكس للمعسكرات الميدانية وفقًا للخطة".

صباح السبت، أعلن زعيم فاغنر سيطرة قواته على المنشآت العسكرية والمطار في منطقة "روستوف أون دون" الروسية، وسارت قواته في منطقة فورونيج جنوبي البلاد، اعتراضًا على تعرض أحد معسكرات فاغنر لقصف من جانب الجيش الروسي.