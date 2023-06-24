ماذا نعلم عن زعيم فاغنر الذي "تمرد" على بوتين؟

استمع إلى رئيس "فاغنر" بعد توعده بالانتقام من هجوم القيادة العسكرية الروسية على معسكره

(CNN)-- يفغيني بريغوجين هو مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، وقد تم تسليط الضوء عليه بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث لعبت قواته دورًا رئيسيًا في القتال.

بريغوجين يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بداياته المتواضعة نسبيًا، حيث نشأ في حي سانت بطرسبرغ الأكثر قسوة، ويعرف بوتين منذ التسعينيات قبل أن يصبح "أوليغارشيًا" ثريًا من خلال الفوز بعقود تقديم الطعام المربحة مع الكرملين، مما أكسبه لقب "طباخ بوتين".

وجاء تحول بريغوجين إلى أمير حرب وحشي في أعقاب الحركات الانفصالية المدعومة من روسيا عام 2014 في دونباس في شرق أوكرانيا، حيث تعمل قوات فاغنر كجماعة مرتزقة من أجل القضايا المدعومة من روسيا وبامتداد في جميع أنحاء العالم.

في الأشهر الأخيرة، خلق بريغوزين معضلة لبوتين عندما أصبح منتقدًا صريحًا لقادة روسيا العسكريين، ففي مايو/ ايار أعلن أن قواته ستنسحب من مدينة باخموت الشرقية المحاصرة - بعد أن اشتكى لأكثر من شهر من عدم تلقي الدعم الكافي من الكرملين في القتال الشاق بالمدينة.

والآن، أطلق بريغوجين تمردًا شاملاً ضد الكرملين - بعد أن أثارت ثورات غضبه الكبيرة على نحو متزايد تكهنات بأنه قد يذهب بعيدًا متجاوزا الخطوط الحمراء الروسية.