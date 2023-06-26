بعد "تمرد" بريغوجين.. وزير الدفاع الروسي يجري زيارة "نادرة"

بلينكن يعلق على تمرد فاغنر.. ويقول ساخرًا: بوتين أراد محو أوكرانيا في "أيام"

خطر لم ينته بعد.. كيف سيطرت فاغنر بسهولة على منشآت عسكرية ومدن روسية؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زار القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

ولم تذكر الوزارة أو الإعلام الرسمي الروسي أي تفاصيل عن موعد الزيارة.

ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة النادرة بعد أن بدأ رئيس مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين تمردًا قصيرًا السبت انتهى فجأة بعد إبرام صفقة مفترضة نصت على أن يغادر بريغوجين إلى بيلاروسيا، مقابل إسقاط القضية الجنائية بحقه،إلى جانب دمج مقاتلي فاغنر في هياكل عسكرية رسمية، عبر توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الاثنين إن شويغو زار مركز قيادة على الخطوط الأمامية لإحدى المجموعات المتمركزة في الغرب من القوات الروسية ضمن منطقة العمليات "العسكرية الخاصة".

وقالت الوزارة في بيان ان شويغو استمع الى تقرير لقائد المنطقة العسكرية الغربية الكولونيل الجنرال نيكيفوروف "عن الوضع الحالي وطبيعة اعمال العدو واداء القوات المسلحة الروسية للمهام القتالية".