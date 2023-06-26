عمدة موسكو يعلن تطورا جديدا بشأن القيود الأمنية في العاصمة الروسية

العالم
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عمدة موسكو يعلن تطورا جديدا بشأن القيود الأمنية في العاصمة الروسية
Credit: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال رئيس بلدية موسكو، الإثنين، إن جميع القيود الأمنية قد تم رفعها بعد أن أظهر مقطع فيديو من عطلة نهاية الأسبوع بعض التحصينات وإغلاق الميدان الأحمر أمام الجمهور على خلفية تقدم قوات فاغنر نحو العاصمة موسكو.

وذكر العمدة سيرغي سوبيانين عل تيليغرام: "إننا نرفع كل القيود المرتبطة بتطبيق نظام مكافحة الإرهاب"، ووجه شكره لسكان العاصمة على "هدوئهم وتفهمهم".

وأضاف العمدة أن حفلات التخرج لطلاب المرحلة الثانوية ستقام في الأول من يوليو/ تموز المقبل، بعد إلغاء العديد من الفعاليات، السبت.

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وبعد تطورات الأحداث خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت السلطات الروسية، يوم الإثنين عطلة رسمية، باستثناء "السلطات والمؤسسات التي تعمل بشكل متواصل، والمجمع الصناعي العسكري، والخدمات المدينة"، حسبما قال العمدة.

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