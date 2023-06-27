أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وصف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الثلاثاء، الأحداث التي شهدتها روسيا على مدار نهاية الأسبوع الماضي بـ"المؤلمة"، وأوضح دور بلاده في حل الأزمة.

وعلق لوكاشينكو على محاولة التمرد المسلح في جنوب روسيا، مسلطا الضوء على دور بيلاروسيا في تصريحاته الصحفية الأولى منذ الأحداث.

وقال لوكاشينكو في مستهل كلمته في حفل بالعاصمة، مينسك: "بالنظر إلى دور بيلاروسيا في حل هذا الوضع، يجب أن أقول بضع كلمات هنا حول ما حدث وأشرح موقفنا والقرارات المُتخذة"، وذلك في إشارة إلى الصفقة التي توصل لها مع زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، الذي قاد التمرد.

وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لن أخفي الأمر، لقد كان مؤلما مشاهدة الأحداث التي وقعت جنوبي روسيا، ليس فقط بالنسبة لي بل بالنسبة للكثير من مواطنينا أيضا".

وشرح الرئيس البيلاروسي سبب "الألم" الذي شعر به نتيجة هذه الأحداث بالقول: "لأنه لا يوجد إلا وطن واحد".

ولم تنشر وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية تلك التصريحات، ولم يتم بثها على التلفاز ولم تظهر مقاطع فيديو لها أيضا.