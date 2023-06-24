من ذراع بوتين الأيمن إلى شوكة في خاصرته.. إليكم ما نعرفه عن قائد مجموعة "فاغنر"

كيف ردت الولايات المتحدة على ما يحدث بين فاغنر والجيش الروسي؟

استمع إلى رئيس "فاغنر" بعد توعده بالانتقام من هجوم القيادة العسكرية الروسية على معسكره

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نشر رئيس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين تسجيلًا صوتيًا جديدًا، السبت، يزعم أنه حوّل تحركات قواته من قافلة عسكرية نحو موسكو.

وقال في رسالة على تلغرام: "نحن ندير أرتالنا ونعود في الاتجاه الآخر نحو معسكراتنا الميدانية، وفقًا للخطة".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي زعمت فيه الحكومة البيلاروسية أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو توصل إلى اتفاق مع رئيس فاغنر لوقف مسيرة قواته نحو موسكو.

وقال البيان "أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوب روسيا مع شركة فاغنر العسكرية الخاصة". واتفق رؤساء الدول على العمل المشترك.

وجاء في البيان "كمتابعة للاتفاقات، أجرى رئيس بيلاروسيا، بعد أن أبلغ عن الوضع من خلال قنواته الخاصة، بالاتفاق مع رئيس روسيا، محادثات مع رئيس شركة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين".

وذكر البيان أن بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، بوقف حركة مسلحين تابعين لشركة فاغنر على أراضي روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

تواصلت شبكة CNN مع مكتب بريغوجين للحصول على تعليق.