(CNN)-- حصلت شبكة CNN حصريا على التسجيل الصوتي للاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2021 وأقر خلاله بأنه يحتفظ بوثيقة سرية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حول هجوم محتمل على إيران.

ويتضمن التسجيل، الذي تم بثه لأول مرة على CNN في برنامج "أندرسون كوبر 360"، تفاصيل جديدة من المحادثة التي تعد جزءا مهما من الأدلة في لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب بسبب سوء تعامله مع المعلومات السرية، بما في ذلك اللحظة التي يبدو فيها ترامب يشير إلى كان يحمل وثيقة سرية عن خطة محتملة لمهاجمة إيران.

وقال دونالد ترامب في التسجيل"هذه هي الأوراق"، بينما كان يناقش خطط الهجوم، وفي التسجيل الصوتي الذي مدته دقيقتان، مازح ترامب ومساعدوه أيضا بشأن رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون بعد أن قال الرئيس السابق إن الوثيقة كانت "معلومات سرية"، حيث قال شخص لترامب: "هيلاري كانت ستطبع ذلك"، ورد دونالد ترامب: "لا، كانت سترسلها إلى أنتوني وينر"، في إشارة إلى عضو الكونغرس الديمقراطي السابق، مما أثار الضحك.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى تحقيقات مع كلينتون بشأن تعاملها مع المعلومات السرية في الأيام التي سبقت انتخابات عام 2016 التي خسرتها أمام ترامب.

يذكر أن تصريحات ترامب خلال التسجيل الصوتي، يمكن أن تقوض المزاعم التي قالها في مقابلة مع شبكة Fox News، الأسبوع الماضي، بأنه ليس لديه أي وثائق سرية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق قال، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه غير مذنب بسوء التعامل المزعوم مع وثائق سرية.

وكان التسجيل الصوتي من مقابلة أجراها ترامب في يوليو/ تموز 2021 في منتجعه في بيدمينستر للأشخاص الذين يعملون على مذكرات مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض السابق في فترة ترامب، وقالت لائحة الاتهام إن الحاضرين عُرض عليهم معلومات سرية حول خطة الهجوم على إيران.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، في بيان إن "التسجيل الصوتي يثبت، مرة أخرى، أن الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق".