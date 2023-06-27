بعد تمرده على بوتين.. ما هو مستقبل زعيم “فاغنر” يفغيني بريغوجين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيًا، الثلاثاء، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر خلاله عن "ارتياح المملكة لنجاح مساعي التهدئة القائمة في روسيا"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة إن "الأمير محمد بن سلمان عبر خلال الاتصال مع بوتين، عن ارتياح السعودية لنجاح مساعي التهدئة القائمة في روسيا، وتمنيات المملكة العربية السعودية لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق بالأمن والاستقرار".

من جانبه، "أعرب بوتين عن الشكر لولي العهد السعودي على المشاعر النبيلة تجاه روسيا وشعبها"، بحسب ما نقلت الوكالة السعودية.

وبدورها، ذكرت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، الثلاثاء، أن المكتب الصحفي للكرملين قال في بيان، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجريا محادثة هاتفية".

وجاء في البيان أنه "بسبب الأحداث التي شهدتها روسيا في 24 يونيو/ حزيران، أعرب محمد بن سلمان عن دعمه لإجراءات حماية النظام الدستوري وحياة وأمن المواطنين، التي تتخذها القيادة الروسية".

وجاء ذلك بعد انتهاء تمرد زعيم شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، إثر اتفاق بين روسيا وفاغنر على أن ينتقل بريغوجين إلى بيلاروسيا المجاورة، وإسقاط التهم الجنائية عن مسلحي فاغنر المشاركين في التمرد.

وكان بوتين تلقى عدة اتصالات هاتفية بعد انتهاء التمرد، أبرزها من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.