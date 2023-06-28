ستولتنبرغ: "الناتو" جاهز للدفاع عن أعضائه ضد روسيا وبيلاروسيا

(CNN) -- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إنه تم إرسال رسالة واضحة إلى موسكو ومينسك مفادها أن "الناتو موجود لحماية كل حليف، وكل شبر من أراضي دول الحلف".

وأدلى ستولتنبرغ بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك في لاهاي، إلى جانب زعماء سبع دول في حلف "الناتو".

وأضاف أن الحلف مستعد للدفاع عن أعضائه ضد روسيا وبيلاروسيا، وتابع أن أحداث تمرد مجموعة فاغنر الروسية كانت "أمورا روسية داخلية".

وعندما سأل الصحفيون المسؤولين عن انتقال قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وقواته إلى بيلاروسيا، أجاب المسؤولون بأنه "من السابق لأوانه إصدار أي أحكام نهائية".

وكان بريغوجين قد وافق على مغادرة روسيا إلى بيلاروسيا في صفقة توسط فيها على ما يبدو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنهت التمرد المسلح يوم السبت.

وقال لوكاشينكو، الثلاثاء، إن بريغوجين وصل إلى بيلاروسيا، بحسب التلفزيون الحكومي البيلاروسي.

وهبطت طائرتان مرتبطتان ببريجوجين في قاعدة جوية بيلاروسية خارج مينسك، صباح الثلاثاء، وفقا لصور أقمار صناعية تابعة لشركة BlackSky، ولايزال مكان بريغوجين مجهولا، ولم يُشاهد في أي مقاطع فيديو أو صور منذ مغادرته المقر العسكري في روستوف أون دون مساء السبت.