بعد تمرده على بوتين.. ما هو مستقبل زعيم “فاغنر” يفغيني بريغوجين؟

من ذراع بوتين الأيمن إلى شوكة في خاصرته.. إليكم ما نعرفه عن قائد مجموعة "فاغنر"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه حذر قائد فاغنر يفغيني بريغوجين من أن قواته ستدمر إذا واصلوا مسيرتهم إلى العاصمة الروسية.

يتذكر لوكاشينكو قوله لبريغوجين خلال مكالمة هاتفية يوم السبت، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية البيلاروسية: "في منتصف الطريق سوف يتم سحقك مثل حشرة".

وقال لوكاشينكو إن بريغوجين قال له: "نريد العدالة! يريدون خنقنا! سنذهب إلى موسكو!"

وأضاف: "لوقت طويل، كنت أحاول إقناعه. وفي النهاية قلت، "كما تعلم، يمكنك أن تفعل ما تريد. لكن لا تغضب مني. لوائنا جاهز للانتقال إلى موسكو".

قال لوكاشينكو إنه أخبر بريغوجين أن "هذا الوضع لا يتعلق فقط بروسيا. ليس فقط لأن هذا هو وطننا ولأن هذا الاضطراب، لا سمح الله، سينتشر في جميع أنحاء روسيا، وكانت المتطلبات المسبقة لذلك هائلة، كنا التاليين".

كما نفى لوكاشينكو بنائه معسكرات لقوات فاغنر على أراضي بيلاروسيا.

وقال الرئيس البيلاروسي في خطاب الثلاثاء: "لم نبن أي معسكرات بعد. ولكن إذا أرادوا، فسوف نؤويهم. انصبوا الخيام من فضلكم. لكنهم الآن في لوغانسك في معسكراتهم".

وقال إن قوات فاغنر عٌرض عليها بعض الأراضي المهجورة داخل بيلاروسيا إذا احتاجوا إليها.