أمريكا لتركيا: السويد يجب أن تصبح عضوا في الناتو في أقرب وقت

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أمريكا لتركيا: السويد يجب أن تصبح عضوا في الناتو في أقرب وقت
صورة أرشيفية لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفانCredit: Win McNamee/Getty Images

(CNN) -- قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث هاتفيا مع عاكف كاغاتاي كيليتش، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن سوليفان "شدد على وجهة نظر الولايات المتحدة بأن السويد يجب أن تصبح عضوا في (الناتو) في أقرب وقت ممكن".

وكانت تركيا تمنع انضمام السويد إلى الناتو، مدعية أن الدولة الاسكندنافية تأوي مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" المحظور، وهو "جماعة إرهابية"في تركيا والسويد والولايات المتحدة وأوروبا، وقال أردوغان إنه يود تسليم هؤلاء المسلحين، بينما رفضت السويد.

وذكر البيت الأبيض أن الاثنين "ناقشا التطورات الأخيرة في روسيا ودعمنا المستمر لأوكرانيا التي تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي، وكذلك جهود تركيا لضمان تجديد اتفاق تصدير الحبوب".

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