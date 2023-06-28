أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أصدرت السلطات السويدية إذنا بإقامة احتجاج تُحرق فيه نسخ من القرآن خارج مسجد في مركز مدينة العاصمة ستوكهولم الأربعاء.

وسيُجرى هذا الاحتجاج تزامنا مع احتفال المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك، الذي يُعد أحد أهم المناسبات الدينية في الإسلام.

وقد يُؤثر هذا القرار على فرص السويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهي الخطوة التي ترفصها تركيا، العضو في الحلف، لأسباب عدة.

وتُرجع أنقرة موقفها المعارض لانضمام ستوكهولم للحلف، إلى ادعاءات بأن الحكومة السويدية كانت متواطئة مع احتجاجات لليمين المتطرف أُحرقت خلالها نسخ من القرآن قرب سفارة تركيا في ستوكهولم.