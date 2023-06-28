(CNN) -- قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، لشبكة CNN، إنه في حين أن بلاده ليس لديها أي معلومات استخباراتية محددة تتعلق بمحاولة التمرد التي قام بها زعيم شركة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه كان من المحتم أن يتحدى شخص ما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف كوليبا، خلال مقابلة حصرية في كييف يوم الثلاثاء مع مراسلة CNN إيرين بورنيت: "بالنسبة لنا، كان من الواضح دائما أنها مسألة وقت فقط عندما يجرؤ شخص ما في روسيا على تحدي بوتين، لأننا رأينا كيف تتقلص سلطته، وكيف تدخل روسيا في اضطراب شديد الصعوبة".

وتابع: "بريغوجين كان أول من تجرأ، لكن ليس لدي أدنى شك في أن الآخرين سيتبعوه بطريقة أو بأخرى".

وذكر وزير الخارجية الأوكراني عن تهديدات بوتين باستخدام الأسلجة النووية: "أعتقد أن الخوف من الأسلحة النووية هو آخر حجة يملكها بوتين، لأنه استنفد كل الحجج الأخرى"، وأضاف: "من الواضح أن جيشه غير قادر على تحقيق أهدافه الإستراتيجية في أوكرانيا، إنه يدرك أن قوته تحطمت، ولذا لم يتبق سوى حجة أخيرة لديه، وأعتقد أنها ليست أكثر من مجرد لعبة التخويف لأن بوتين يحب الحياة كثيرا "، وأضاف: "الغرب سيرتكب خطأ كبيرا إذا قرر الاستجابة للعبة التخويف النووي التي يقوم بها بوتين".

كما أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن قلقه إزاء وضع محطة الطاقة النووية في زاباروجيا، وقال: "هناك خطر حقيقي" ما دامت القوات الروسية تحتفظ بالمحطة النووية.

وقال: "بالطبع، لا يريدون أن يُلاموا على التسبب في كارثة نووية أخرى، لذلك أعتقد أنهم يكافحون لإيجاد طريقة لتنفيذها كعملية كاذبة أو كشيء آخر لا يمكن أن يُنسب إليهم بشكل مباشر".

كان الكرملين نفى، الأسبوع الماضي، ادعاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا "تفكر في شن هجوم إرهابي" على المحطة النووية.