البنتاغون: المنطاد الصيني لم يجمع معلومات استخباراتية فوق أمريكا

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، إن منطاد المراقبة الصيني الذي اجتاز الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام قبل إسقاطه لم يجمع معلومات استخباراتية أثناء تحليقه فوق البلاد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، للصحفيين في إفادة إعلامية: "نعتقد أن (المنطاد) لم يجمع (معلومات) خلال عبوره للولايات المتحدة أو تحليقه فوق الولايات المتحدة، وبالتأكيد ما بذلناه من جهود ساهم بذلك."

ويذكر أن المنطاد الصيني أسقط من قبل طائرة مقاتلة أمريكية قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية في 4 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن تم تعقبه وهو يعبر القارة الأمريكية في مسار فوق مواقع عسكرية حساسة.

وزعمت الصين حينها أن المنطاد كان لأغراض أبحاث مدنية وأنه انحرف عن مساره بالصدفة وأصدرت بسرعة بيانًا نادرًا عبرت فيه عن "الأسف" على الحادث.