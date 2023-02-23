بعد منطاد التجسس الصيني.. كيف يمكن أن تبدو ساحة المعركة في الحرب الحديثة؟

بعد إسقاطه بصاروخ أمريكي.. إليك ما سيحدث للمنطاد الصيني ومصير ما كان يحمله

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صورة "سيلفي" التقطها طيار أمريكي من قمرة القيادة لطائرة مراقبة من طراز U-2، بينما كان يحلق فوق المنطاد الصيني الذي قال مسؤولون أمريكيون إنه منطاد تجسس وأسقطه الجيش الأمريكي في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري.

تُظهر الصورة "السيلفي"، التي التقطها قائد الطائرة U-2، ظل الطائرة على البالون وصورة واضحة لحمولة البالون أثناء عبوره فوق الولايات المتحدة. وكان الطيار يحلق على ارتفاع 60 ألف قدم.

تم رصد البالون لأول مرة من قبل الولايات المتحدة في 28 يناير الماضي، وأسقطه الجيش الأمريكي في النهاية قبالة سواحل كارولينا الجنوبية بعد عبور البلاد فوق المحيط الأطلسي في 4 فبراير، وانتهت في 17 فبراير عملية انتشال الحطام. وتم نقل أجزاء من الحطام إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في فيرجينيا لمزيد من الدراسة.

وU-2 هي طائرة استطلاع ومراقبة ذات مقعد واحد تحلق على ارتفاعات عالية. ونظرًا لأن هذه الطائرات تحلق على ارتفاعات تزيد عن 70 ألف قدم، يجب على الطيارين "ارتداء بدلة ضغط كاملة مماثلة لتلك التي يرتديها رواد الفضاء".