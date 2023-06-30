هل الجنرال "هرمغدون" سيرغي سوروفيكين محتجزا؟.. مسؤول روسي يرد

(CNN)-- قال مسؤول روسي، الخميس، إن نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفيكين ليس محتجزا، كما أشارت بعض وسائل الإعلام والمدونات المستقلة.

وذكر السكرتير التنفيذي للجنة المراقبة العامة في روسيا أليكسي ميلنيكوف، على تلغرام: "خلال الأيام القليلة الماضية تلقيت الكثير من الرسائل والمكالمات من ممثلي عدد كبير من وسائل الإعلام الروسية والأجنبية يسألون "هل صحيح أن سوروفيكين موجود في مركز الاحتجاز وسيتم تقديمه إلى محاكمة؟ أخبرني في أي زنزانة هو؟ وما إلى ذلك".

وأضاف: "كان جوابي هو: إنه ليس في ليفورتوفو أو أي مرفق احتجاز آخر، لا أريد حتى التعليق على هذا الهراء حول "مرفق احتجاز تحت الأرض في سيريبرياني بور".

يذكر أن منشأة ليفورتوفو هي المكان الذي يُحتجز فيه المشتبه بهم المتهمون بالتجسس أو بارتكاب جرائم أخرى ضد الدولة الروسية.

وجاء تصريح ميلنيكوف ردا على التكهنات التي أثيرت حول مكان وجود الجنرال سيرغي سوروفيكين، في أعقاب فشل تمرد رئيس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

ولم يُر سوروفيكين علنًا منذ ليلة الجمعة عندما أصدر نداءً عبر الفيديو لرئيس فاغنر لوقف تمرده، في مقطع فيديو أثار حتى الآن أسئلة أكثر من الإجابات حول مكان وجود الجنرال وحالته العقلية.

وأشار أحد المدونين المشهورين باسم Rybar، الأربعاء، إلى أن سوروفيكين لم يُشاهد منذ يوم السبت وليس معروفًا على وجه اليقين أين هو الجنرال الملقب باسم "جنرال هرمغدون" (نهاية العالم) من قبل الصحافة الروسية، في حين أن هناك رواية بأنه يخضع للاستجواب.

كما زعم الصحفي الروسي المعروف، أليكسي فينيديكتوف - المحرر السابق لمحطة إذاعة إيكو موسكو المغلقة الآن - أن سوروفكين لم يكن على اتصال بأسرته منذ ثلاثة أيام.

وتواصلت شبكة CNN مع الكرملين ووزارة الدفاع الروسية للتعليق على مكان وجود سوروفكين، ليرد الكرملين بـ"لا تعليق" في حين قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "لا أستطيع قول أي شيء".

ولا تزال الظروف التي سجل فيها سوروفكين آخر مقطع فيديو له غير واضحة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أنهم أطلعوا على معلومات استخباراتية أمريكية، أن سوروفيكين "لديه معرفة مسبقة بخطط يفغيني بريغوجين للتمرد على القيادة العسكرية الروسية".