بعد تمرده على بوتين.. ما هو مستقبل زعيم “فاغنر” يفغيني بريغوجين؟

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(CNN)-- هناك الكثير من التكهنات حول مكان وجود قائد القوات الجوية الروسية، الجنرال سيرغي سوروفيكين، في أعقاب فشل تمرد رئيس قوات فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

لم يُر سوروفيكين علنًا منذ ليلة الجمعة عندما أصدر نداءً عبر الفيديو لرئيس فاغنر لوقف تمرده، في مقطع فيديو أثار حتى الآن أسئلة أكثر من الإجابات حول مكان وجود الجنرال وحالته العقلية.

وأشار أحد المدونين المشهورين باسم Rybar، الأربعاء، إلى أن سوروفيكين لم يُشاهد منذ يوم السبت وليس معروفًا على وجه اليقين أين هو الجنرال الملقب باسم "جنرال نهاية العالم (General Armageddon)" من قبل الصحافة الروسية، في حين أن هناك رواية بأنه يخضع للاستجواب.

كما ادعى الصحفي الروسي المعروف، أليكسي فينيديكتوف - المحرر السابق لمحطة إذاعة إيكو موسكو المغلقة الآن - أن سوروفكين لم يكن على اتصال بأسرته منذ ثلاثة أيام.

وتواصلت شبكة CNN مع الكرملين ووزارة الدفاع الروسية للتعليق على مكان وجود سوروفكين، ليرد الكرملين بـ"لا تعليق" في حين قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "لا أستطيع قول أي شيء".

ولا تزال الظروف التي سجل فيها سوروفكين آخر مقطع فيديو له غير واضحة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد ذكرت، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أنهم أطلعوا على معلومات استخباراتية أمريكية، أن سوروفيكين "لديه معرفة مسبقة بخطط يفغيني بريغوجين للتمرد على القيادة العسكرية الروسية".