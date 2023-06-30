ترامب: إذا لم يعد بوتين في السلطة فلا نعرف من سيكون البديل

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إن التمرد الذي قام به زعيم شركة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين "أضعف إلى حد ما" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة "رويترز" للأنباء: "يمكنك القول إنه (بوتين) لا يزال قويا، لكنه بالتأكيد كان كذلك، ويمكنني القول إنه ضعف إلى حد ما على الأقل في أذهان الكثير من الناس".

وتابع: "إنه إذا لم يعد بوتين في السلطة فأنت لا تعرف ما هو البديل يمكن أن يكون أفضل، لكنه قد يكون أسوأ بكثير".

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق أشاد بالرئيس الروسي عدة مرات في الماضي، حيث قال ترامب في تجمع انتخابي في جورجيا بعد أقل من شهر من غزو بوتين لأوكرانيا: "الأذكى يصل إلى القمة لم ينجح ذلك بشكل جيد في الآونة الأخيرة في بلدنا، لكنهم يسألونني هل بوتين ذكي؟ نعم، كان بوتين ذكيا واعتقدت بالفعل أنه سيتفاوض، ووسيلة للتفاوض، وضع 200 ألف جندي على الحدود".

وخلال لقاء جماهيري نظمته شبكة CNN في مايو/ أيار، لم يقل ترامب من يعتقد أنه يجب أن ينتصر في حرب روسيا ضد أوكرانيا، وبدلا من ذلك أعلن أنه يريد "أن يتوقف الجميع عن الموت الروس والأوكرانيون، وسأفعل ذلك في غضون 24 ساعة".