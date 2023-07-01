رئيس بيلاروسيا يدعو مرتزقة فاغنر لتدريب جيشه

(CNN)-- دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الجمعة، خلال خطاب بمناسبة عيد استقلال بلاده، مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية لتدريب جيشه.

وقال لوكاشينكو: "للأسف، هم (مرتزقة فاغنر) ليسوا هنا، وإذا جاء مدربيهم، كما أخبرتهم بالفعل، ونقلوا لنا الخبرة القتالية، فسنقبل هذه التجربة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بيلتا".

وأضاف أنه "لا يخاف من عناصر فاغنر، لأنه يعرفهم منذ فترة طويلة"، وتابع: "هؤلاء هم أناس قاتلوا في جميع أنحاء العالم لتأسيس حضارة عادية، والغرب يكرههم حتى النخاع".

وقال لوكاشينكو إن "العالم يواجه أزمة غير مسبوقة، لكن الغرب لم يشعر بالحاجة إلى الحوار لحلها"، كما اتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بـ"تسليح بولندا بوتيرة متسارعة".

وأضاف: "وهكذا، يتم إنشاء بؤرة توتر أخرى، ويتم إنشاء معقل آخر للعدوان من قبل الدولة الأكثر عدوانية في العالم، وللأسف، الأقوى، الولايات المتحدة".

ووفقا للوكاشينكو، فإن الغرب يجعل بولندا "ساحة تدريب بالوكالة" لاستخدامها ضد بيلاروسيا وروسيا.

يذكر أن الرئيس البيلاروسي قال في تصريحات سابقة، إنه حذر قائد فاغنر يفغيني بريغوجين من أن قواته ستدمر إذا واصلوا مسيرتهم إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف لوكاشينكو أنه قال لبريغوجين خلال مكالمة هاتفية يوم السبت، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية البيلاروسية: "في منتصف الطريق سوف يتم سحقك مثل حشرة".

كما قال الرئيس البيلاروسي في خطاب الثلاثاء: "لم نبن أي معسكرات بعد. ولكن إذا أرادوا، فسوف نؤويهم. انصبوا الخيام من فضلكم. لكنهم الآن في لوغانسك في معسكراتهم"، وأضاف أن قوات فاغنر عرض عليها بعض الأراضي المهجورة داخل بيلاروسيا إذا احتاجوا إليها.