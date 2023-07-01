(CNN)-- وقع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، السبت، على قانون يحظر وسائل الإعلام "غير الصديقة" من الدول الأجنبية في بيلاروسيا، بحسب بيان صادر عن خدمته الصحفية.

وجاء في البيان أن "القانون يهدف إلى تحسين آليات حماية المصالح الوطنية في المجال الإعلامي، وكذلك توسيع أدوات الاستجابة للإجراءات غير الودية ضد بيلاروسيا".

وأضاف البيان أن "القانون ينص على إمكانية فرض حظر على أنشطة وسائل الإعلام الأجنبية على أراضي جمهورية بيلاروسيا، في حالة قيام دول أجنبية بأعمال غير ودية ضد وسائل الإعلام البيلاروسية".

من جهة أخرى، كان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو دعا، الجمعة، مرتزقة مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إلى بيلاروسيا لتدريب جيشه في خطاب مخصص لعيد استقلال بيلاروسيا، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية.

وقال لوكاشينكو إنه "لا يخاف من عناصر فاغنر، لأنه يعرفهم منذ فترة طويلة"، وتابع: "هؤلاء هم أناس قاتلوا في جميع أنحاء العالم لتأسيس حضارة عادية، والغرب يكرههم حتى النخاع".