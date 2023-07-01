ما رد البيت الأبيض على سؤال عن مكان زعيم فاغنر؟

(CNN)-- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الجمعة، إن بلاده ليس لديها في الوقت الحالي ما يكفي من المعلومات الموثوقة عن مكان زعيم شركة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أوالمقاتلين الذين شاركوا في التمرد في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف كيربي، للصحفيين: "ليس لدينا معلومات نعتبرها موثوقة بما يكفي لنتمكن من تأكيد مكان وجوده"، وتابع: "ليس لدينا رؤية كاملة حول مكان وجود بريغوجين أومقاتليه، أعتقد أنك سمعت تصريح وزارة الدفاع (البنتاغون) بأن لديها مؤشرات على أن بعض مقاتلي فاغنر على الأقل كانوا في أوكرانيا، لكن ليس من الواضح عددهم أو ما الذي سيفعلونه" .

يذكر أن الولايات المتحدة صنفت، في يناير/ كانون الثاني، فاغنر كـ"منظمة إجرامية عابرة للحدود"، وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع عقوبات ضد الشركات التي تساعد المجموعة في تمويل أنشطتها.