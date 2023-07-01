ما رد البيت الأبيض على سؤال عن مكان زعيم فاغنر؟

العالم
نشر
دقيقة قراءة
ما رد البيت الأبيض على سؤال عن مكان زعيم فاغنر؟
صورة أرشيفية لزعيم شركة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين Credit: SERGEI ILNITSKY/POOL/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الجمعة، إن بلاده ليس لديها في الوقت الحالي ما يكفي من المعلومات الموثوقة عن مكان زعيم شركة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أوالمقاتلين الذين شاركوا في التمرد في نهاية الأسبوع الماضي.

قد يهمك أيضاً

تقرير.. رئيس فاغنر خطط لاعتقال كبار قادة الجيش الروسي لكنه غيّر خطته في اللحظة الأخيرة

وأضاف كيربي، للصحفيين: "ليس لدينا معلومات نعتبرها موثوقة بما يكفي لنتمكن من تأكيد مكان وجوده"، وتابع: "ليس لدينا رؤية كاملة حول مكان وجود بريغوجين أومقاتليه، أعتقد أنك سمعت تصريح وزارة الدفاع (البنتاغون) بأن لديها مؤشرات على أن بعض مقاتلي فاغنر على الأقل كانوا في أوكرانيا، لكن ليس من الواضح عددهم أو ما الذي سيفعلونه" .

يذكر أن الولايات المتحدة صنفت، في يناير/ كانون الثاني، فاغنر كـ"منظمة إجرامية عابرة للحدود"، وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع عقوبات ضد الشركات التي تساعد المجموعة في تمويل أنشطتها.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.