من ذراع بوتين الأيمن إلى شوكة في خاصرته.. إليكم ما نعرفه عن قائد مجموعة "فاغنر"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين غربيين أن زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين، خطط للقبض على اثنين من كبار المسؤولين العسكريين الروس عندما شن تمردًا قصيرًا، السبت.

وكتبت "وول ستريت جورنال" أن مؤامرة بريغوجين تضمنت القبض على وزير الدفاع سيرجي شويغو والجنرال الكبير في الجيش فاليري غيراسيموف عندما زار الاثنان منطقة على طول الحدود مع أوكرانيا.

علم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) بالمؤامرة قبل يومين من موعدها، مما أجبر بريغوجين على تغيير خططه في اللحظة الأخيرة وشن مسيرة نحو موسكو بدلاً من ذلك، وفقًا للتقرير.

سيطر مرتزقة فاغنر على قاعدة عسكرية رئيسية في مدينة روستوف أون دون، وكانت قواته تقترب من العاصمة الروسية عندما ألغى بريغوجين تمرده.

عند سؤالهما عن تقرير "وول ستريت جورنال"، قال مصدران أمنيان أوروبيان لشبكة CNN إنه في حين كان من المحتمل أن يعرب بريغوجين عن رغبته في القبض على قادة عسكريين روس، لم يكن هناك تقييم لما إذا كان لديه خطة موثوقة للقيام بذلك.