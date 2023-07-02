مع استمرار الاحتجاجات في فرنسا.. شاهد ما رصدته كاميرا CNN في شوارع باريس

باريس، فرنسا (CNN)-- دعت جدة نائل مرزوق، المراهق الفرنسي الذي قُتل برصاص الشرطة الثلاثاء الماضي، المتظاهرين إلى إنهاء العنف في فرنسا، وفقا لشبكة BFMTV التابعة لشبكة CNN.

وقالت الجدة لـBFMTV، الأحد: "لا ينبغي أن يضروا بالمدارس، ولا يكسروا الحافلات، فالأمهات هن من يركبن الحافلات".

وأضافت الجدة، التي عرفتها BFMTV باسم نادية: "أنا متعبة"، وقالت إن ابنتها، والدة نائل مرزوق "لم تعد لها حياة".

وبعد مقتل نائل، اندلعت احتجاجات عنيفة في باريس ومارسيليا وليون ومدن فرنسية أخرى، وامتدت الاحتجاجات إلى أقاليم فرنسية وراء البحار.

وقالت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق، إن الاضطرابات التي وقعت هذا الأسبوع أضرت بأكثر من 700 شركة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ما لا يقل عن 12 مركزًا للتسوق، ونحو 200 متجر سوبر ماركت ونحو 250 فرعًا مصرفيًا.

وبحسب وزير المالية الفرنسي، فإن هذه الأماكن إما تعرضت للهجوم، أو النهب، أو الحرق بالكامل. وقال إنه يمكن منح البعض مزيدًا من الوقت لتقديم مطالبات التأمين، وقد يُسمح للآخرين بتمديد موسم مبيعاتهم لمدة أسبوع.

وفي الوقت نفسه، قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي، الأحد، في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، برئيسة الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل في البلاد لتلقي آخر المستجدات بشأن الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد إطلاق الشرطة النار المميت على المراهق.