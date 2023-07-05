بالدولار.. خسائر فرنسا بأعمال الشغب على قطاع الأعمال

مع استمرار الاحتجاجات في فرنسا.. شاهد ما رصدته كاميرا CNN في شوارع باريس

(CNN)-- تسببت أعمال الشغب التي اندلعت بعد إطلاق ضابط شرطة فرنسي النار على مراهق، الثلاثاء الماضي، بخسائر تجاوزت قيمتها مليار يورو (نحو 1.1 مليار دولار)، وفقًا لاتحاد الأعمال الفرنسي MEDEF.

وقال متحدث باسم MEDEF لشبكة CNN إن المتظاهرين نهبوا 200 متجر ودمروا 300 فرع مصرفي و250 متجرًا صغيرًا.

وتدرس الحكومة الفرنسية أيضًا طرقًا لمساعدة الشركات الأكثر تضررًا من أعمال الشغب، حسبما أفادت BFMTV نقلاً عن وزير المالية برونو لو مير الذي ذكر أنه سيكون أمام الشركات 30 يومًا بدلاً من خمسة لتقديم مطالبة التأمين.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد قال، الثلاثاء، إنه يعتقد أن "ذروة" العنف قد ولّت وذلك في تصريحات خلال حديث مع رؤساء 241 بلدية شهدت الاحتجاجات، متعهدا بـ"دعمه الكامل" وفقا لما نقلته قناة BFMTV المتعاونة مع شبكة CNN.