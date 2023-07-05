ماذا وراء تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية؟ ومخاوف من ضرب روسيا إحدى دول الناتو

رئيس بيلاروسيا يعرض تقديم أسلحة نووية لأي دولة تنضم إلى الاتحاد مع روسيا

موسكو، روسيا (CNN)-- رفض الكرملين تقريرًا مفاده أن الرئيس الصيني شي جين بينغ حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.

وفقًا لتقرير صحيفة فاينانشيال تايمز، أصدر شي تحذيرًا لبوتين خلال اجتماع وجهاً لوجه في موسكو في مارس/ آذار الماضي. ومع ذلك، قال الكرملين يوم الأربعاء إن التقرير كاذب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نتيجة لهذه الزيارة الهامة، تم توفير الكثير من المعلومات، وتم تحديد جوهر المفاوضات بوضوح في الوثائق الموقعة.

وأضاف بيكسوف: "كل شيء آخر هو خيال".

أصبحت العلاقة الوثيقة بين الزعيمين تحت الأضواء منذ الغزو في فبراير/ شباط 2022.

جاءت تصريحات بيسكوف بعد أن حذّر مسؤولون في كييف من هجوم روسي محتمل على محطة زاباروجيا النووية في جنوب أوكرانيا.

وقالت نائب وزير الدفاع هانا ماليار إن السلطات مستعدة إذا ما قامت موسكو "بأعمال طائشة تمامًا" في المحطة التي تحتلها روسيا.

وحذّرت من أن روسيا قد تهاجم المحطة لتحويل زخم الحرب لصالحها و "تحقيق أهدافها العسكرية".