في مقابلة حصرية مع CNN.. زيلينسكي يصف رد فعل بوتين على تمرد فاغنر بأنه "ضعيف"

وثائق حصرية شوركت مع CNN تشير إلى أن أحد أبرز جنرالات بوتين كان عضوًا مهمًا في فاغنر

(CNN)-- عرضت وسائل الإعلام الحكومية الروسية مقطع فيديو يُزعم أنه لمداهمة الشرطة لمكتب ومقر إقامة زعيم قوات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في سانت بطرسبرغ، مما أدى إلى تصعيد حملة دعائية واضحة ضده.

وتُظهر اللقطات - التي وصفها مقدموها بأنها "فاضحة" - ما يوصف بأنه مخبأ من الذهب والمال والشعر المستعار، إلى جانب أسلحة والعديد من جوازات السفر التي يبدو أنها تخص بريغوجين بأسماء مستعارة مختلفة.

وقال مقدمو العرض كذلك إنه تم العثور على "عبوات مشبوهة" أثناء التفتيش، ملمحين إلى أنها قد تكون مخدرات.

وفي مقطع منفصل، بثت قناة "روسيا 24" مقطع فيديو للشرطة وهي تداهم مكتب بريغوجين ناشرة عدة صور لمنزل غني بالديكور حيث يمكن رؤية خزانة ملابس مليئة بالشعر المستعار بألوان مختلفة.

ويشار إلى أن التلفزيون الرسمي الروسي يبث في كثير من الأحيان لقطات درامية لما يوصف بأنها مداهمات من قبل الأجهزة الأمنية ومؤامرات إرهابية تم إحباطها، في حين يقول الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان إن لدى السلطات الروسية نمطًا من اختلاق القضايا الجنائية ضد الخصوم السياسيين للكرملين.