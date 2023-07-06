(CNN)-- كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن السلطات في كييف لا تعرف مكان وجود 200000 من أطفال البلاد، بسبب الغزو الروسي الشامل.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلغارية صوفيا، الخميس، "تخيلوا فقط، لا نعرف أين يوجد الآن 200000 طفل"، وذلك عندما سأله صحفيون عما سيقوله لأولئك الموجودين في بلغاريا الذين يعارضون تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، خوفا من التورط المباشر في الحرب.

واستطرد زيلينسكي قائلا: "تخيلوا فقط هذه الأعداد، فنحن لا نعرف أين يوجد 200 ألف طفل، تم ترحيل بعضهم، والبعض الآخر في الأراضي الأوكرانية المحتلة، ولا نعرف من هم على قيد الحياة".

وأضاف: "ها هي الأرقام. ألا تكفي (تبرير) مساعدتنا في الدفاع عن أنفسنا؟ أعتقد أنها تكفي، لكن من حق كل شخص وكل دولة الاختيار".

واتُهمت موسكو بالنقل القسري وغير القانوني للأطفال الأوكرانيين من الأراضي التي تحتلها إلى روسيا. وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضته لحقوق الأطفال الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا، بسبب مسؤوليتهما عن عمليات الترحيل القسري لأطفال أوكرانيا.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لبلغاريا لدعمها كييف خلال الغزو الروسي الشامل، وأضاف أن الجانبين سيعمقان تعاونهما الدفاعي، خلال زيارة لبلغاريا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف: "لقد اتفقنا على تكثيف التعاون بشكل كبير بين وكالات الدفاع وفي مجال الدفاع بشكل عام".