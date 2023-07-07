(CNN)-- كشفت مصادر لشبكة CNN أن فريق المدعي الأمريكي الخاص جاك سميث، مهتم بمعرفة تفاصيل الاجتماع "الفوضوي" الذي عُقد في المكتب البيضاوي خلال الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي شهد بحث بعض أكثر المقترحات اليائسة لإبقائه في السلطة.

وقالت المصادر إن المحققين سألوا العديد من الشهود أمام هيئة المحلفين الكبرى وخلال المقابلات حول الاجتماع، الذي حدث بعد حوالي 6 أسابيع من خسارة دونالد ترامب انتخابات 2020، وسُئل بعض الشهود عن الاجتماع منذ أشهر، في حين واجه العديد من الشهود تساؤلات حوله مؤخرا، بما في ذلك رودي غولياني محامي ترامب.

وأضافت مصادر أن غولياني جلس الشهر الماضي، مع المحققين، على مدار يومين متتاليين، لإجراء مقابلة طوعية حول مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك هذا الاجتماع الصاخب الذي حضره.

وبحسب المصادر، استفسر المدعون على وجه التحديد عن 3 من مستشاري ترامب الخارجيين الذين شاركوا في الاجتماع: المحامية السابقة لترامب سيدني باول، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، والرئيس التنفيذي السابق لشركة أوفرستوك، باتريك بيرن.

ورفض روبرت كوستيلو محامي غولياني التعليق، وامتنع محامي باول عن التعليق وكذلك فعل محامي بايرن، وتواصلت CNN أيضا مع محامي فلين للتعليق.

وتحدث كل من باول وبيرن في وقت سابق حول الاجتماع وموضوعات أخرى إلى لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول، ورفض فلين الإجابة على الأسئلة في مقابلته مع اللجنة.

ويأتي اهتمام المدعي الخاص المستمر بالاجتماع "الفوضوي" حيث يبدو أن فريقه يقترب من اتخاذ قرارات الاتهام في التحقيق في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات.

ولا يزال المحققون يجمعون الأدلة ويتواصلون مع العديد من الشهود الجدد في الأسابيع الأخيرة ويعملون على تحديد موعد للمقابلات.

وخلال الاجتماع، بحث المستشارون خطة لجعل الجيش يصادر آلات التصويت في الولايات الحاسمة التي خسرها ترامب، كما ناقشوا تعيين باول كمستشار خاص للتحقيق في تزوير الناخبين المفترض، وأن يعلن دونالد ترامب الأحكام العرفية كجزء من جهوده لإلغاء الانتخابات.

وتبع ذلك صراخ وشتائم، وانتهت الليلة بتغريدة لترامب عن انعقاد تجمع في واشنطن يوم 6 يناير للاحتجاج على نتائج الانتخابات، وقال إن التجمع "سيكون جامحا".

ومن بين الشهود الذين تم استجوابهم مستشار الأمن القومي السابق روبرت أوبراين، الذي أخبر لجنة مجلس النواب بشأن اقتحام الكابيتول أنه انضم إلى الاجتماع عبر الهاتف بعد أن تحول بالفعل إلى مباراة صراخ بين فلين وباول ومحامو البيت الأبيض، وفقا لنص شهادة أوبراين التي أصدرتها اللجنة.

وتوضح التفاصيل المتعلقة بشهادة هيئة المحلفين الكبرى السرية اللاحقة والمقابلات المغلقة كيف ينظر المدعي الخاص والمدعون العامون في الطرق المختلفة التي حاول بها ترامب قلب خسارته الانتخابية على الرغم من أن بعض كبار مسؤوليه نصحوه بالاتبعاد عن تلك الأفكار.

ويبدو أن التركيز المستمر على الاجتماع يتداخل مع الجهود الأوسع للمدعي الخاص للتركيز على إجراءات العديد من محامي ترامب وحلفائه خلال الفترة من 14 ديسمبر 2020 إلى 6 يناير 2021.

وقالت مصادر إن تاريخ 14 ديسمبر له أهمية خاصة للمدعين العامين، ففي ذلك اليوم، وقع ناخبون جمهوريون في 7 ولايات حاسمة شهادات تزعم زورا فوز ترامب، وفي ذلك اليوم أيضا، اجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية في جميع الولايات الخمسين للإدلاء بأصواتهم رسميا، معلنين فوز جو بايدن بـ306 أصواتا مقابل 232 صوتا لترامب.

وركز المحققون على الجهود المبذولة لجعل الناخبين غير الشرعيين يوقعون شهادات زائفة تؤكد فوز ترامب، ثم استخدامها كذريعة للضغط على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لتأجيل التصديق على فوز بايدن.

وقال أحد الشهود للمدعين العامين في الأسابيع الأخيرة إن حلفاء ترامب طلبوا من بنس التشكيك في شرعية التصويت لبايدن في تلك الولايات السبع بناء على مزاعم لا أساس لها من الصحة بشأن حدوث تزوير لأصوات الناخبين على نطاق واسع.