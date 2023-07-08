مقارنة بالأرقام.. تطبيق ثريدز الأسرع نموا في التاريخ في أقل من 48 ساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أقل من 48 ساعة، تجاوز تطبيق " ثريدز" الـ 70 مليون مشترك، مما قلب وسائل الإعلام الاجتماعية رأسا على عقب، ويبدو أنه أزعج موقع "تويتر" بدرجة كافية لدرجة أنه يهدد الآن باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة "ميتا".

فسجل تطبيق Thread الجديد للشركة مليوني مستخدم في أول ساعتين بعد إطلاقه يوم الأربعاء. المنتج الذي يُنظر إليه على أنه منافس لـ Twitter يدعم المنشورات التي تصل إلى 500 حرف وصور وفيديو حتى خمس دقائق.

وأصبح " ثريدز" الآن هو التطبيق الأسرع نموا أو الخدمة التي يتم تبنيها بسرعة عبر الإنترنت، حيث تفوق على أداة الذكاء الاصطناعيChatGPT، التي اكتسبت أول مليون مستخدم بعد خمسة أيام من إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه الفترة الذي استغرقتها التطبيقات الأكثر رواجا لتصل إلى أول مليون مستخدم.