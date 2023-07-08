أردوغان يوضح موقفه من حصول أوكرانيا على عضوية الناتو

(CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن أوكرانيا تستحق الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك في إسطنبول إلى جانب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يأمل في تمديد اتفاق الحبوب، الذي توسطت تركيا في إبرامه مع روسيا وأوكرانيا، والذي يُنظر إليه على أنه اتفاق حيوي للأمن الغذائي العالمي، ومن المقرر أن ينتهي في غضون 10 أيام فقط.

وذكر الرئيس التركي أنه سيدعم إعادة بناء أوكرانيا، وأضاف أن تركيا ستواصل جهودها للدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب.

وفي حديثه إلى جانب أردوغان، قال زيلينسكي إنهما ناقشا اتفاق الحبوب، وشدد على أن البحر الأسود "يجب أن يكون منطقة آمنة وليس لما يسمى بالصراعات المجمدة، التي يمكن أن تشتعل في أي لحظة وتؤثر على حياة الناس".

وذكر زيلينسكي أن أوكرانيا "ستستعيد سيطرتها على شبه جزيرة القرم"، وشكر تركيا على "دعمها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وعن الوضع في شبه جزيرة القرم الذي لا تزال روسيا تسيطر عليها بشكل غير قانوني، قال الرئيس الأوكراني: "سنجدد سيطرتنا عليها".

يذكر أن روسيا منعت بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 تصديرالحبوب من موانئ البحر الأسود الأوكرانية الرئيسية مما يعني أن ملايين الأطنان من الحبوب لم يتم تصديرها إلى العديد من البلدان التي تعتمد عليها.

ووضع اتفاق الحبوب، الذي تم التوصل إليه في يوليو/ تموز 2022 وتم تمديده منذ ذلك الحين، إجراءات لضمان التصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية والسماح باستئناف الصادرات.