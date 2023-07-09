بايدن في مقابلة حصرية مع CNN: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الناتو

(CNN)-- تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف، الأحد، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث طار على متن طائرة الرئاسة إلى المملكة المتحدة، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN.

ويأتي الاتصال في الوقت الذي تواصل فيه تركيا منع محاولة السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). تقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى التحالف الأمني في مايو/ أيار 2022، مدفوعة بغزو روسيا لأوكرانيا، وتم قبول فنلندا في أبريل/ نيسان من هذا العام.

لكن اعتراضات تركيا على جهود السويد مستمرة، الأمر الذي قد يكون مصدر إحراج كبير ومصدر ضعف للتحالف. ويجب أن توافق جميع الدول الأعضاء في الناتو على عضوية أي دولة إضافية.

من المقرر أن يلتقي أردوغان مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الاثنين، في قمة الحلف في فيلنيوس في ليتوانيا.

بينما تلعب الحكومة السويدية دورًا رئيسيًا في المفاوضات، يتطلع قادة الناتو إلى بايدن لما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لتركيا. تريد تركيا أن يوافق الكونغرس الأمريكي على شرائها طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16. بينما يتردد المسؤولون الأمريكيون في ربط قضية السويد ومقاتلات F-16 علانية، يقول المسؤولون إن هناك صفقة واضحة خلف الكواليس يتعين القيام بها.

في مقابلة حصرية مع CNN، قال بايدن للمحلل السياسي ومقدم برنامج GPS في شبكة CNN فريد زكريا، في مقابلة أُذيعت الأحد، إنه متفائل بأن السويد ستنضم في النهاية إلى الناتو، لافتا أن تركيا تسعى لتحديث أسطولها من مقاتلات من طراز F-16، إلى جانب اليونان، التي صوّتت على قبول السويد.

وقال بايدن: "تركيا تتطلع لتحديث طائرات اف 16. كما يبحث (رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس) ميتسوتاكيس في اليونان عن بعض المساعدة. ولذا، ما أحاول، بصراحة تامة، تجميعه هو القليل من كونسورتيوم هنا، حيث نعزز الناتو من حيث القدرة العسكرية لكل من اليونان وتركيا، ونسمح للسويد بالدخول. لكنه قيد العمل. لم يتم ذلك" بعد.