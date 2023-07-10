(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة حصرية لشبكة CNN، إن أوكرانيا ليست مستعدة بعد لعضوية حلف "الناتو"، مؤكدًا أن حرب روسيا في أوكرانيا يجب أن تنتهي، قبل أن يفكر الحلف في ضم كييف إلى صفوفه.

وتحدث بايدن إلى مراسل CNN فريد زكريا، موضحًا أنه في حين أن مناقشة عضوية أوكرانيا الوشيكة في "الناتو" كانت سابقة لأوانها، فإن الولايات المتحدة وحلفائها في "الناتو" سيواصلون تزويد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقواته بالأمن والأسلحة التي يحتاجون إليها، لمحاولة إنهاء الحرب مع روسيا.

وجاءت مقابلة بايدن مع فريد زكريا قبل رحلته التي تستغرق أسبوعًا إلى أوروبا، التي تشمل مشاركته في قمة "الناتو" بليتوانيا، حيث ستكون الحرب الروسية في أوكرانيا، وضغوط زيلينسكي من أجل عضوية بلاده في الناتو، من بين القضايا الرئيسية خلال الاجتماع.

وأكد بايدن: "لا أعتقد أن هناك إجماعًا في الناتو حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى أسرة الناتو الآن، في هذه اللحظة، في خضم الحرب أم لا". وأوضح: "على سبيل المثال، إذا فعلنا ذلك، فأنت تعلم - وأعني ما أقوله - فنحن مصممون على الالتزام بكل شبر من الأراضي التي هي أراضي الناتو، إنه التزام قطعناه جميعا مهما حدث. إذا كانت الحرب مستمرة، فنحن جميعا في حرب. نحن في حالة حرب مع روسيا، إذا كان هذا هو الحال".

وأشار بايدن إلى أنه تحدث مع زيلينسكي بشكل مطول حول هذه القضية، قائلا إنه أخبر الرئيس الأوكراني أن الولايات المتحدة ستواصل توفير الأمن والأسلحة لأوكرانيا كما تفعل مع إسرائيل.

وأردف بايدن: "أعتقد أنه يتعين علينا رسم مسار عقلاني لأوكرانيا لتكون قادرة على التأهل والانضمام إلى الناتو"، لافتا أنه رفض مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الحرب بالالتزام بعدم قبول أوكرانيا، لأن الحلف لديه "سياسة الباب المفتوح".

وأضاف بايدن: "لكنني أعتقد أنه من السابق لأوانه القول بالدعوة للتصويت، الآن، لأن هناك مؤهلات أخرى يجب الوفاء بها، بما في ذلك التحول الديمقراطي وبعض من هذه القضايا".

كما دافع بايدن أيضًا عن رحلته إلى المملكة العربية السعودية، العام الماضي، قائلا لفريد زكريا إن عددًا من النجاحات جاءت نتيجة الزيارة، مثل القيام برحلات جوية إسرائيلية فوق أجواء المملكة العربية السعودية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود السعوديين بمعاهدة دفاعية وقدرات نووية مدنية، كما طلبت الرياض، قال بايدن: "نحن بعيدون عن ذلك".

وأضاف بايدن: "سواء كنا سنقدم أم لا، وسيلة يمكنهم من خلالها الحصول على طاقة نووية مدنية، و/أو أن نكون ضامنًا لأمنهم - أعتقد أن هذا بعيد المنال قليلا".