في مقابلة حصرية مع CNN.. زيلينسكي يصف رد فعل بوتين على تمرد فاغنر بأنه "ضعيف"

(CNN)-- نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو للجنرال الكبير في الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، وهو يتحدث، الأحد، في أول ظهور علني له، منذ فشل تمرد فاغنر في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت الوزارة في منشور مرفق بفيديو على تيليغرام، إن غيراسيموف، الذي نادرا ما يظهر علنا، كان يستمع إلى تقرير عن محاولات أوكرانيا لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة أن "الجنرال في الجيش فاليري غيراسيموف، قائد المجموعة المشتركة للقوات، استمع إلى تقرير من العقيد الجنرال فيكتور أفضالوف، رئيس أركان القوات الجوية والفضائية، حول تدمير أربعة أهداف باليستية أوكرانية"، في إشارة على ما يبدو، إلى منصبه كقائد للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من وقت تصوير الفيديو.

وعلى مدار أسابيع، دارت أسئلة حول مكان وجود كبار الجنرالات الروس، بما في ذلك غيراسيموف بعد فشل تمرد قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن المسؤولين الغربيين يعتقدون أن بريغوجين خطط لاعتقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وغيراسيموف.

وعند سؤالهما عن تقرير "وول ستريت جورنال"، قال مصدران أمنيان أوروبيان لشبكة CNN، إنه في حين كان من المحتمل أن بريغوجين أعرب عن رغبته في القبض على قادة عسكريين روس، فإنه لم يكن هناك تقييم إذا كانت لديه خطة موثوقة للقيام بذلك.