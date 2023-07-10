هونغ كونغ (CNN)-- قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن الولايات المتحدة اعترفت "بحكم الأمر الواقع" بارتكاب جرائم حرب، عبر الموافقة على تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، وذلك في تعليقات للسفارة نُشرت في وقت متأخر الأحد.

وأضافت السفارة الروسية: "كنا نولي اهتماما للبيانات التي أدلى بها مدير الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، حول تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية. هذا المسؤول بحكم الأمر الواقع اعترف بأن الولايات المتحدة ترتكب جرائم حرب في الصراع في أوكرانيا".

وأوضحت السفارة أن قرار تسليم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا يظهر أن "الولايات المتحدة مستعدة لإبادة كل أشكال الحياة بعيدا عن حدودها، وتستخدم الأوكرانيين للقيام بذلك".

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت، الجمعة الماضية، أنها سترسل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة، بعد شهور من النقاش داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول ما إذا كانت ستزود كييف بتلك الأسلحة المثيرة للجدل، التي حظرتها أكثر من 100 دولة، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين.