البنتاغون يبين أحد الأسباب الرئيسية لإرسال الذخيرة العنقودية لأوكرانيا

لواء أمريكي متقاعد يحذر من "الذخيرة التقليدية المحسنة ثنائية الغرض" بحرب أوكرانيا.. ما هي وما خطرها؟

(CNN)— قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الولايات المتحدة إلى تقديم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا هو مساعدتها على اختراق الخطوط الدفاعية الروسية لأن الهجوم المضاد "يسير أبطأ قليلاً مما كان يأمل البعض".

وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولين كال، في إفادة صحفية: "نريد التأكد من أن الأوكرانيين لديهم مدفعية كافية لإبقائهم في القتال بسياق الهجوم المضاد الحالي ولأن الأمور تسير بشكل أبطأ قليلاً مما كان يأمل البعض.."

وضع الهجوم المضاد: فشل الجيش الأوكراني حتى الآن في تحقيق مكاسب كبيرة في المراحل الأولى من هجومه المضاد، لكن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إنه يريد أن يكون استراتيجيا بشأن مكان إرسال القوات.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا، الجمعة، أنها سترسل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا كجزء من السحب الثاني والأربعين للمعدات العسكرية من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

وقال بيان صدر، الجمعة، إن الإدارة كانت توفر "أنظمة مدفعية وذخيرة إضافية، بما في ذلك الذخائر التقليدية المحسنة ثنائية الغرض الفعالة للغاية والموثوقة (DPICM)، والتي أجرت الإدارة بشأنها مشاورات مكثفة مع الكونغرس وحلفائها وشركائها".