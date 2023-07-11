(CNN)— قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن (الناتو) لم يشهد أي تحرك لمقاتلي مرتزقة فاغنر إلى بيلاروسيا، مؤكدا أن الحلف "مستعد" للدفاع عن نفسه ضد أي تهديد محتمل.

وأضاف ستولتنبرغ للصحفيين قبل قمة الناتو في فيلنيوس: "حتى الآن، لم نشهد أي انتشار أو تحرك لقوات فاغنر في بيلاروسيا، لكننا بالطبع نتابع عن كثب ما يحدث"، موضحا أن الحلف "مستعد" للدفاع عن نفسه ضد أي تهديد محتمل.

وفي الأسبوع الماضي، كتب رؤساء ليتوانيا وبولندا ولاتفيا رسالة إلى الأمين العام لحلف (الناتو) ورؤساء أعضاء حلف شمال الأطلسي، يحذرونهم فيها من التهديد "الذي تشكله الإجراءات العدوانية الروسية، والوضع المتطور في بيلاروسيا".

ووفقا لفريق الاتصال التابع للرئيس الليتواني، أشار القادة الثلاثة أيضا إلى أن "نقل مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية وزعيمهم يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، من شأنه أن يولد مخاطر على الاستقرار السياسي في بيلاروسيا، وبالتالي، احتمال فقدان السيطرة على الأسلحة التقليدية والنووية".

ويوم الجمعة الثامن من يوليو/ تموز الجاري، غرد وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك قائلا، إن أكثر من 1000 جندي وما يقرب من 200 وحدة من المعدات من اللواءين الميكانيكيين الـ12، والـ17، بدأوا التحرك إلى شرق البلاد". وأضاف: "هذا دليل على استعدادنا للرد على محاولات زعزعة الاستقرار قرب حدود بلادنا".