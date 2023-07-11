روسيا: تركيا اتخذت قرارات "استفزازية".. وتتحول إلى دولة "غير صديقة"

(CNN)-- قال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف، الاثنين، إن تركيا "تتحول إلى دولة غير صديقة بعد اتخاذها سلسلة من القرارات الاستفزازية".

وأضاف بونداريف، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن "الأحداث التي شهدتها الأسابيع الماضية، للأسف، تظهر بوضوح أن تركيا مستمرة بشكل تدريجي وثابت في التحول من دولة محايدة إلى دولة غير صديقة لأنها اتخذت سلسلة من القرارات الاستفزازية" بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتركيا يوم الجمعة.

وذكر أن تركيا "تؤيد" محاولة أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأطلقت سراح قادة الكتيبة الأوكرانية التي دافعت عن مجمع "آزوفستال" للصلب بمدينة ماريوبول الأوكرانية قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية، على الرغم من الاتفاق على بقائهم في تركيا حتى نهاية الحرب.

وقال فيكتور بونداريف: "مثل هذا السلوك لا يمكن وصفه بأي شيء سوى طعنة في الظهر"، واصفا تلك الخطوة بأنها "غير ودية جاءت نتيجة لضغوط من الناتو."

وكان زيلينسكي أعلن، السبت، أن 5 من قادة الكتيبة سيعودون إلى أوكرانيا من تركيا.

واستسلم الجنود الأوكرانيون الخمسة بعد سقوط ماريوبول، وبعد إطلاق سراحهم من الأسر، تم نقلهم من روسيا إلى تركيا كجزء من تبادل الأسرى حدثت في سبتمبر/ أيلول حيث اضطروا إلى البقاء حتى نهاية الحرب، وفقا لشروط التبادل.