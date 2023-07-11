(CNN)— طلب فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في وقت متأخر من ليل الاثنين، من القاضي المشرف على قضية الوثائق في فلوريدا، تأجيل المحاكمة.

وكتب محامو الرئيس السابق في الدعوى: "من المؤكد أنه لا يوجد سبب لأي محاكمة عاجلة، وأفضل طريقة لتحقيق غايات العدالة هي الاستمرار".

وأضاف المحامون في الدعوى أن "الشروع في المحاكمة خلال فترة انتظار دورة الانتخابات الرئاسية، حيث يكون المرشحون المعارضون معادون بشكل فعال (إن لم يكن حرفيا) لبعضهم البعض في هذا الإجراء، مما يخلق تحديات غير عادية في اختيار هيئة المحلفين ويحد من قدرة المدعى عليهم على الوصول لحكم عادل ونزيه".

وطلبت وزارة العدل الأمريكية تحديد موعد المحاكمة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكتب فريق الدفاع عن ترامب في الملف: "تمثل هذه القضية الاستثنائية تحديا خطيرا لكل من حقيقة وتصور ديمقراطيتنا الأمريكية". وأضاف: "تترأس المحكمة الآن محاكمة تقدمت بها إدارة رئيس في منصبه ضد منافسه السياسي الرئيسي، وهو نفسه مرشح رئيسي لرئاسة الولايات المتحدة".

وقال فريق ترامب: " لذلك يجب على المحكمة سحب الأمر الحالي بتحديد المحاكمة، وتأجيل أي نظر في موعد محاكمة جديد".