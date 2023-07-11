مسؤول تركي: السويد ستدعم انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي

(CNN)-- قال مسؤول تركي، الاثنين، إن السويد "ستدعم بشكل كامل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" الحكومية للأنباء.

وأضاف المسؤول أن تركيا "تلقت دعما كاملا من السويد بشأن رفع العقوبات، وإزالة العقبات بشأن التجارة الدفاعية والاستثمارات بين الحلفاء، وكذلك عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في الاجتماع الذي جمع بين تركيا والسويد وحلف شمال الأطلسي (الناتو)"، بحسب "الأناضول".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ عن موافقة تركيا على دعم طلب السويد للانضمام إلى التحالف العسكري.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصحفيين، إن عضوية السويد في الناتو يجب أن ترتبط بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن "تركيا كانت تنتظر عند بوابة الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 50 عاما حتى الآن وتقريبا جميع الدول الأعضاء في الناتو هي دول أوروبية ".

وتم تعليق طلب عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016، عندما فشلت محاولة الانقلاب في الإطاحة بأردوغان من السلطة، ومنذ ذلك الحين، شدد الرئيس التركي قبضته على السلطة من خلال إصلاحات دستورية أثارت مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون.